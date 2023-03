Tajemnicze zniknięcie zawodnika i menedżera [FELIETON]

Polski maestro przygotuje silniki Vaculikowi

Martin Vaculik obwieścił niedawno, że udało mu się związać ze stajnią Ryszarda Kowalskiego - najlepszego tunera na świecie bez podziału na kategorie. To przełomowy moment w karierze Słowaka, który w ostatnich latach przebierał w majstrach od przygotowania silników jak w ulęgałkach.

Zestawiając charakter żużlowca, jego podejście do sportu, szaloną ambicję, czuję, że szybko zbuduje sobie świetne relacje ze specyficzną rodziną Kowalskich. To może być sezon Vaculika. Przewiduję spektakularne wyniki nie tylko w lidze, ale i w cyklu Grand Prix.

Rafał Dobrucki jak Thomas Turnbichler

Żałoba narodowa po czwartym miejscu reprezentacji Polski w konkursie drużynowym na mistrzostwach świata w Planicy przypomina mi rzewny płacz po katastrofie naszej kadry podczas ostatniego Speedway of Nations.

Do Vojens pojechaliśmy z powieszonymi złotymi medalami na szyjach. Nie mieliśmy tam prawa przegrać, a jednak skończyło się wielkim rozczarowaniem. Od razu dobraliśmy się do skóry menedżera Polaków - Rafała Dobruckiego. Postawiliśmy go przed sądem, zastanawialiśmy się, czy nie wręczyć zwolnienia trenerowi po tak przerżniętej z kretesem imprezie docelowej.