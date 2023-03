Tajemnicze zniknięcie juniora. Kibice pytają, co się stało?

Trener mówi, że to długa historia

Głogowski oczywiście najbardziej chciałby jeździć w barwach drużyny, w której się wychował, ale w tym sezonie raczej nie będzie mu to dane. Choć sztab Polonii mówił, że droga przed nim otwarta, to jednak na papierze wygląda słabiej niż Olivier Buszkiewicz, czyli nowy nabytek klubu. Już niemal cały zeszły rok Głogowski stracił, więc nie chce dopuścić do kolejnego takiego. I za to należy mu przyklasnąć. Z pewnością znalazłyby się kluby chętne na jego wypożyczenie. Problem w tym, że zgodzić się musi jeszcze Polonia.