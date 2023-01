Tajemnicze słowa trenera. Szykują niespodziankę?

Wszystko dlatego, że skład rybniczan nie wygląda przesadnie imponująco. Patrick Hansen ma za sobą bardzo trudny rok w PGE Ekstralidze, Krystian Pieszczek od dwóch lat cieniuje, a średnia biegopunktowa Brady’ego Kurtza w zeszłym roku spadła. Jeśli do tego dołożymy Patryka Wojdyłę, który w minionym roku również spisywał się słabiej, niż wcześniej, nie wygląda to najlepiej. Jest co prawda będący na fali wznoszącej Jan Kvech, czy utalentowany Paweł Trześniewski, ale wydaje się to być trochę za mało by obronić 1. Ligę w Rybniku.