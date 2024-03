Tajemnicza śmierć trenera. Policja uznała, że to był wypadek

- Okoliczności śmierci zasłużonego dla polskiego i nowohuckiego speedwaya szkoleniowca są dosyć tajemnicze. Wpadł on na dworcu kolejowym w Krzeszowicach pod pociąg relacji Praga - Kraków. Było to w sobotę nad ranem około godz. 5.30. Nie wiadomo, co robił on o takiej porze w tym podkrakowskim miasteczku - pisał 20 lat temu Dziennik Polski.