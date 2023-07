Tajemnicza kontuzja polskiej gwiazdy. "Ból był naprawdę ostry"

Fogo Unia Leszno przegrała wysoko z For Nature Solutions Apatorem Toruń, ale ci pierwsi wreszcie mają jakieś powody do optymizmu. Jest nim bez wątpienia powrót do jazdy Janusza Kołodzieja, który w ostatnich tygodniach pauzował z powodu bólu żeber. W tym czasie przechodził intensywną rehabilitację, aby móc jak najszybciej pomóc drużynie, która walczyć o utrzymanie w PGE Ekstralidze.