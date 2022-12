Ta tragedia wstrząsnęła Polską. "Niech ktoś mnie uszczypnie"

Jesteśmy to winni Tomkowi

Nasze serca rozpadły się na milion drobnych kawałków, a łzy cisną się do oczu. Odszedł złoty, do rany przyłóż, wrażliwy na ludzką krzywdę człowiek. Pomysłodawca wielu akcji charytatywnych.

Na wysokości zadania stanął też Falubaz. To cieszy, że kiedy wymaga tego chwila i łączy nas szczytny cel, potrafimy na chwilę schować do kieszeni prywatne niesnaski, animozje. Zachowujemy się jak w kochającej rodzinie, idziemy ramię w ramię i prawie wszyscy gramy ponad podziałami do jednej bramki. Ale jesteśmy to winni Tomkowi. On w podobnej sytuacji nie zawahałby się ani kroku, żeby ruszyć z pomocą.