Ta sprawa się za nim ciągnie. Nikt nie chce z nim rozmawiać

Kenneth Bjerre rozesłał zapytania po klubach ligowych w Polsce. 39-latek, który zdobył w swojej karierze 10 medali mistrzostw świata i Europy chciał wiedzieć, czy ktokolwiek jest chętny, by podjąć z nim rozmowy kontraktowe. Odpowiedzią była głucha cisza. Nikt nawet nie zapytał o warunki finansowe. Nie ulega jednak wątpliwości, że Bjerre zapracował sobie na to, co dzieje się obecnie wokół jego osoby.