Ta śmierć wstrząsnęła Polską. Rosjanin nie może pogodzić się z odejściem przyjaciela

Zaczęło się od wpisu z 18 maja. - Mój przyjaciel. R.I.P. Brak słów - napisał Łaguta, zamieszczając zdjęcie Kudriaszowa i dorzucając jeszcze nagranie z WhatsAppa, na którym walczący z chorobą Rosjanin opowiadał mu o swoim stanie zdrowia . Już wtedy rokowania były złe. - Powiedzieli, że chemioterapia nie pomaga i że umrę - wyznał Łagucie Kudriaszow. Po chwili dodawał, że chce żyć i wychować swoją córeczkę. Choć walczył do samego końca, to przegrał ten najważniejszy w życiu wyścig.

Żużel. Artiom Łaguta i Andriej Kudriaszow byli przyjaciółmi

Już wiele lat temu większość rosyjskich żużlowców przeniosła się do Polski, aby móc kontynuować swoje kariery na najwyższym poziomie. Dojazdy z Rosji byłyby dla nich zbyt uciążliwe. Bydgoszcz była takim siedliskiem Rosjan. Mieszkali lub nadal tam mieszkają m.in. Artiom Łaguta, Wadim Tarasienko, Roman Lachbaum czy Aleksandr Łoktajew. Do niedawna do tego grona zaliczał się też Andriej Kudriaszow. W Polsce drogi Kudriaszowa z Łagutą się przecięły, panowie bardzo się zaprzyjaźnili.