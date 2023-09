Ta porażka spadła im z nieba.  Stadion w ruinie, drużyny też nie ma

Unia nawet nie miałaby kogo zostawić z tej drużyny, która jest

Co do pozostałych zawodników z kadry, która liczy 20 osób, to nawet nie ma o czym myśleć. Rok temu wiele sobie obiecywano po Williamie Drajerze, ale jego tegoroczna średnia to 3,7 punktu na mecz, czyli słabo.

Unia potrzebowałaby rewolucji, a rynek jest już prawie wyczyszczony

Unia potrzebowałaby naprawdę wielu zmian, by dostosować skład do 1-ligowych realiów. Tymczasem giełda już teraz jest mocno przebrana. I nawet, gdyby działacze Unii byli bardzo, ale to bardzo czarujący i przekonujący, to na niewiele by się to zdało. Wystarczy wspomnieć, że nawet mające świetną renomę i duże pieniądze Cellfast Wilki Krosno mają problem ze zmontowaniem silnego składu. Pewnie finalnie wszystko ogarną, ale idzie im to opornie. Unii z pewnością by się to nie udało. Wilki mają bowiem kasę i jasną sytuację. Unia, nawet jeśli znalazłaby kasę, to jeszcze przez kilka tygodni nie będzie wiedzieć, a jakiej lidze pojedzie. A zawodnicy, podpisując papier, chcą to wiedzieć.