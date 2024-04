Ta plotka krąży po Zielonej Górze. Będzie sensacyjny zwrot akcji?

Żużlowcy Falubaz ma trójkę udziałowców. Największym z nich jest miasto, które posiada 42,7% akcji. Niespełna 38% jest w rękach Stanisława Bieńkowskiego (biznesmen, prezes zarządu firmy Stelmet), a nieco mniej - około 20% ma Robert Dowhan (były prezes klubu, a obecnie poseł KO). Ustępujący prezydent Janusz Kubicki przy poparciu Bieńkowskiego miał większość i wpływ na to, co realnie działu się w zielonogórskim klubie. Po wyborach stało się jasne, że układ się zmieni (wygrał kandydat KO), a to może oznaczać zmiany w klubie. Zaczęły pojawiać się głosy o możliwym odejściu prezesa Wojciecha Domagały.

Ta plotka krąży od kilku dni po Zielonej Górze

Tymczasem dotarła do nas plotka, którą podzielił się z nami jeden z aktualnych Radnych Miasta, jakoby ustępujący prezydent Janusz Kubicki planował prawdziwy "szach-mat", który miałby sprawić, że po ustąpieniu z urzędu jego obóz wcale nie starci wpływów w Falubazie. Chodzi o potencjalne odsprzedanie jakiejś części akcji Stanisławowi Bieńkowskiemu, które sprawiłoby, że biznesmen stanie się większościowym udziałowcem Falubazu, a miasto do spółki z Dowhanem byłoby w mniejszości.

Taki ruch mógłby sprawić, że to Bieńkowski i jego ludzie mieliby największy wpływ na to, co dzieje się w klubie. Posadę zachowałby najpewniej prezes Wojciech Domagała. W najgorszym wypadku zastąpiłby go nowy człowiek z namaszczenia.