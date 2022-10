Ta odpowiedź zaboli Rosjan i ministra, który ich broni

Rosjanie zostali w tym roku wyrzuceni z polskiej ligi żużlowej i z Grand Prix. Rosjanie z polskim obywatelstwem, w tym mistrz świata z 2021 roku Artiom Łaguta, powołują się na swoje konstytucyjne prawa i chcą, by ich przywrócić. Już w czerwcu były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, prawnik Łaguty, wysłał do PZM pismo, w którym zażądał odszkodowania bądź przywrócenia do startów w lidze. Odpowiedzi nie otrzymał, a ta, którą wkrótce dostanie, może go zaboleć.