Ta historia to mit! Rzeczywistość nie jest różowa

Chrisa Holdera czeka wyzwanie poważniejsze niż zakładano z początku. Kiedy Unia Leszno dogadywała z nim szczegóły kontraktu, widziano w nim trzeciego najlepszego zawodnika drużyny po Januszu Kołodzieju i Jasonie Doyle’u. Gdy ten drugi niespodziewanie wystrychnął działaczy na dudka i w ostatniej chwili przeniósł się do Cellfast Wilków Krosno, jasnym stało się, że przed Holderem najtrudniejsze zadanie od wielu lat. Znów musi być liderem - no dobrze, wiceliderem - zespołu z ambicjami.

Holder nie jest mistrzem Smoczyka

No, można by co prawda zauważyć, że dużo łatwiej jest punktować mając za kolegę z pary Grzegorza Walaska i Tima Soerensena niż Roberta Lamberta czy Patryka Dudka, ale o tym w mediach czytamy już rzadziej. Częściej słyszymy o bardziej optymistycznych walorach transferu Australijczyka do Unii. Ot, choćby jego rzekomej miłości do toru na "Smoczyku". Powszechnie uważa się, że Chris Holder radzi sobie na nim kapitalnie. Ile jest w tym prawdy?