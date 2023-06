"Ta drużyna nigdy nie spadnie". Wyjątkowa historia polskiego klubu

Od wielu lat skutecznie bronią się przed spadkiem

Można więc powiedzieć, że kibice w Grudziądzu są przyzwyczajeni do nerwówki i ciągłych analiz, czy tym razem wystarczy punktów do utrzymania. Gdyby sięgnąć pamięcią dalej, to szybko zauważymy, że we wcześniejszych latach było tylko nieco lepiej. Sezon 2019 5 miejsce, sezony 2018 i 2017 6 miejsce - tu akurat mamy względnie bezpieczną sytuację, ale i tak drużyna nie spełniała oczekiwań, jakimi były awanse do play-offów.