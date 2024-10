Ta decyzja może zniszczyć karierę. Mistrz świata igra z losem

Mistrz świata z 2012 roku ma za sobą udany sezon na zapleczu. W 2. Metalkas Ekstralidze legitymował się średnią 2,17 punktu na bieg. Do pełni szczęścia zabrakło awansu z drużyną, ale dla Holdera to bez znaczenia, ponieważ i tak wystąpi w elicie.

Zwodził działaczy

Wszystko wskazywało na to, że Australijczyk pozostanie w drużynie z Ostrowa Wielkopolskiego. Tak jednak się nie stało. Pomimo świetnego traktowania, postanowił opuścić zespół. Ta informacja zasmuciła lokalnych kibiców, gdyż mieli go za gwiazdora. Liczyli, że zostanie na dłużej, a ten przy pierwszej lepszej okazji, opuścił okręt.

W efekcie trafi do ROW-u Rybnik. Zabiera również ze sobą kolegę z zespołu, gdyż rybnicki zespół wzmocni także Gleb Czugunow.

Ostatnia przygoda zakończyła się fatalnie

Holder z pewnością nie chce wracać myślami do sezonu 2023. Nie dość, że jeździł poniżej oczekiwań, to jeszcze zaliczył poważny upadek. W wyniku wypadku doznał pęknięcia kręgu szyjnego, co wyeliminowało żużlowca z Antypodów z większej części sezonu.