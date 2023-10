Szykuje się wielka impreza w „Kotle Czarownic”. Polacy znów to zrobią?

To tam Polak po raz pierwszy został mistrzem świata

W latach 70. żużel regularnie gościł na Śląskim. Odbyły się na nim trzy finały mistrzostw świata. To tam Jerzy Szczakiel zdobył w 1973 roku złoto, a Zenon Plech srebro (1979) i brąz (1973). Wtedy jeszcze płytę boiska okalał pełnowymiarowy tor żużlowy. Zniknął on dopiero po modernizacji. Jednak jeszcze w 2002 i 2003 roku odbyły się tam turnieje Grand Prix. Ostatni jednodniowy finał odbył się w 1986 roku.

Odkąd miejsce toru żużlowego zajęła lekkoatletyczna bieżnia, udało się zorganizować na chorzowskim gigancie trzy imprezy. Mecz Polska - Reszta Świata w 2018 i dwie rundy SEC w 2018 i 2019. Zawody w 2018 zgromadziły łącznie blisko 50 tysięcy widzów. To już nie był ten szał, co 50 lat temu, ale dość powiedzieć, że Stadion Śląski stał się wizytówką SEC i żużla, jedną z tych największych żużlowych aren.

Czy Polacy przełamią na Śląskim klątwę?

Uczciwie trzeba przyznać, że zorganizowanie rundy SEC w Chorzowie, to nie będzie łatwa sprawa. Tor nie ma zadaszenia, co zdecydowanie utrudni położenie sztucznego toru. Firma One Sport, promotor cyklu, ma jednak doświadczenia z rund 2018, 2019, więc trzeba liczyć na to, że jakoś się z tym problemem upora.