Szykuje się sensacyjny transfer. Magia nazwiska działa

Paweł Miesiąc kuszony przez Orzeł Łódź

To wszystko sprawiło, że działacze muszą szukać wzmocnień. Jednym z zawodników, z którym rozmawiają jest Paweł Miesiąc. Niektórych ten wybór może dziwić, bo przecież żużlowiec ma za sobą bardzo przeciętny sezon w 2. Lidze Żużlowej. W Rzeszowie miał być liderem, a tymczasem legitymuje się średnią na poziomie 1,827 pkt./bieg. To mało, a może nawet i bardzo mało. Szczególnie, gdy mówimy o zawodniku, który do niedawna był gwiazdą Motoru Lublin i całej PGE Ekstraligi.