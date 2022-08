Szykuje się powrót. Tam wypłynął na szerokie wody

Utalentowany Mads Hansen zbiera oferty od klubów na sezon 2023. Według naszych informacji Duńczyka kusi powrót do Opola. Do spełnienia jest w zasadzie tylko albo aż jeden warunek, a mianowicie awans OK Bedmet Kolejarza do eWinner 1. Ligi. Klub ma więc przeogromną motywację. Zawodnik zaś nadal może rozmawiać z innymi prezesami.