Szykują wyprzedaż? Dwóch zawodników może zmienić klub

Marcin Murawski, prezes ZOOleszcz GKM-u Grudziądz: Na razie trudno wskazać konkretne ramy czasowe, w których podejmiemy decyzje. Czekamy przede wszystkim na finalny status Wadima Tarasienko, bo nie wiemy, czy będzie mógł startować z polską licencją. A na to pytanie nie potrafię wprost odpowiedzieć. Ta sytuacja jest dla nas dziwna, niekomfortowa, a przecież sami chcielibyśmy wiedzieć, na czym stoimy.

Zakładam, że poczekacie z decyzjami przynajmniej do pierwszych sparingów.

Na pewno myślimy, aby poczekać do pierwszych treningów, sparingów, bo chcemy zbadać dyspozycję zawodników. Zobaczymy, jak będą wyglądać na torze. Oczywiście bez jakiejś bratobójczej walki na torze. Po prostu nie będziemy się spieszyć z tymi ruchami. Wszystko dokładnie przemyślimy wspólnie z trenerami.

W GKM-ie szykują się wypożyczenia

Pozwolicie tym dwóm zawodnikom na przejście do innego klubu PGE Ekstraligi?

Nie zastanawiałem się nad tym szczerze mówiąc. Musimy to przeanalizować, aczkolwiek takie wypożyczenie może być trudne do zrealizowania. Nie możemy sobie pozwolić na wzmacnianie rywali, co mogłoby się dla nas skończyć źle w ogólnym rozrachunku.