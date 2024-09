Szykują wielką fetę dla Zmarzlika. Mistrzostwo świata jest o krok

Tylko niesamowity pech może zabrać Bartoszowi Zmarzlikowi kolejny, piąty już w karierze tytuł mistrza świata na żużlu. Polak jest w bardzo komfortowej sytuacji przed rundą w Vojens. Sprawdziliśmy i policzyliśmy, co się musi stać, aby reprezentant naszego kraju cieszył się z sukcesu już w tę sobotę.

Wygrana w Vojens i mistrzostwo? To możliwe

Za zwycięstwo w zawodach żużlowiec otrzymuje 20 punktów. Wymarzony scenariusz dla Polaka jest więc taki, że on sam wygra w Vojens a Lindgren nie zajmie miejsca wyższego niż trzecie. Wtedy Zmarzlik będzie miał już 21 punktów przewagi i niezależnie od tego, co wydarzy się w Toruniu, będzie mógł świętować mistrzostwo świata.

Oczywiście typowanie Bartosza do wygranej jest mocno życzeniowe, ale nawet niższa pozycja w Vojens daje mu możliwość zaklepania złotego medalu. Warunkiem jest zdobycie w turnieju 3 punkty więcej od swojego kolegi z Motoru Lublin Fredrika Lindgrena. Szansa na to jest spora, bo mistrz świata wydaje się być coraz szybszy. W piątek był jednym z bohaterów swojej polskiej drużyny, która wywalczyła awans do wielkiego finału PGE Ekstraligi.