Szykują się rewolucyjne zmiany w 2. Lidze Żużlowej. Polacy stracą

Teraz jest tak, że w składzie drużyny 2. Ligi Żużlowej mamy regulaminowo: dwóch krajowych seniorów, zawodnika U-24 (może być nim zarówno Polak, jak i obcokrajowiec) oraz dwóch żużlowców zagranicznych (klub może oczywiście zatrudnić więcej niż dwóch Polaków - w praktyce nikt tego nie robi - wtedy zagranicznych seniorów jest mniej). Zestaw meczowy uzupełnia dwóch krajowych seniorów.

Awantura z Kolejarzem Opole i Tonderem

Każdy klub w 2. Lidze miał też w tym sezonie prawo do zatrudnienia dwóch gości, w tym jednego na pozycji juniora. Drugim gościem mógł być zawodnik do lat 23. Od 1 września doprecyzowano ten przepis. Gośćmi nie mogą być członkowie kadry narodowej oraz finaliści IMŚJ i DMŚJ.

Reklama

Od sezonu 2022 cała ta kadrowa układanka ma trafić do kosza. Zniknąć ma jeden z gości. Po zamieszaniu z Mateuszem Tonderem przed półfinałowym meczem play-off OK Bedmet Kolejarza Opole na Łotwie związek nie będzie już gościa do lat 23.

Tonder został zatwierdzony w ostatniej chwili, bo w międzyczasie wszedł wspomniany przepis blokujący kadrowiczów. Ostatecznie uznano, że prawo nie powinno działać wstecz. Tonder podpisał kontrakt z Kolejarzem przed wejściem regulacji, a zamieszanie wyszło z tego, że gdzieś po drodze zagubiła się dokumentacja.

Tylko jeden gość w 2. Lidze Żużlowej

Za rok zostanie więc tylko gość do lat 21. Przy czym jego zatrudnienie ma być obwarowane jakimiś regulacjami. Działaczom PZM i GKSŻ zależy na tym, żeby ten gość nie zmieniał układu sił w 2. Lidze Żużlowej.

Wracamy jednak do początku naszych rozważań, czyli do struktury meczowego składu. Jeśli wszystkie planowane zmiany wejdą, to każda drużyna będzie miał dwóch krajowych seniorów i jednego polskiego juniora. Drugi junior będzie z zagranicy. Jeśli chodzi o trzech pozostałych seniorów, to nie ma znaczenia, czy to będą zawodnicy polscy, czy zagraniczni. W ciemno można jednak założyć, że na seniorce będzie dwóch Polaków i trzech cudzoziemców. Decyzje 8 października.