Szykują się jak do wojny. Te dni zadecydują o przyszłości klubu

Kluczowe tygodnie dla Unii Tarnów

Sytuacja tarnowskiego żużla znana jest od dawna. Klub ledwo wystartował w lidze, ale do tej pory jakoś sobie radzi. Pozyskano wielu mniejszych sponsorów, a dzięki zaangażowaniu władz Województwa Małopolskiego budżet jest spięty. Wszyscy zadają sobie pytanie co dalej. Działacze stawiają sprawę jasno, że celem jest awans. Zakulisowe informacje, jakie do nas docierają wskazują, że Unia ma wstępne porozumienia ze sponsorami w przypadku awansu. Sukces sportowy może więc uratować przyszłość tego klubu. Porażka oznacza wielką niewiadomą.

Dlatego w klubie już rozpoczęto misję "finał". Jest o czym myśleć, bo ostatnie spotkania miejscowej drużyny na kolana nie rzucały. Udało się co prawda bezboleśnie awansować do finału pokonując Polonię Piła, ale w meczu przeciwko Startowi poprzeczka będzie zawieszona znacznie wyżej.

Zverev pokonuje Mullera w trzech setach na US Open / AP / © 2024 Associated Press

Trener Stanisław Burza ma o czym myśleć

I to w gruncie rzeczy od nich może zależeć to, jak Unia wypadnie w finale. Pomóc swojej drużynie już zapowiedział trener Stanisław Burza. Wiemy, że w Tarnowie odbędą się ekstra jednostki treningowe tak, aby zawodnicy mieli okazję potrenować i dobrze dopasować sprzęt. W klubie liczą na to, że za niedługo spadną temperatury i będzie można rywala zaskoczyć torem. Kiedy żar leje się z nieba, a na termometrach jest 30 stopni, to trudno o uzyskanie jakiegokolwiek handicapu.