Szykują się do walki o mistrzostwo Polski! To będzie ich pierwszy krok

Tauron Włókniarz Częstochowa szykuje się do walki o drużynowe mistrzostwo Polski. Podopieczni Janusza Ślączki już rozpoczęli przygotowania fizyczne do przyszłorocznych rozgrywek. Teraz klub podał do wiadomości, jaki będzie finisz przygotowań. Włókniarz opublikował kalendarz sparingów przedsezonowych.