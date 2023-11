Szykują się do skoku na wielką kasę. Te zmiany mają jeden cel [OPINIA]

Kontrakt telewizyjny głównym źródłem przychodu

Kluby mają oczywiście różne źródła przychodu, ale tym najważniejszym jest telewizyjny kontrakt, który dziś daje przychód na poziomie 60 milionów rocznie. To bardzo dobra umowa. Niektórzy mówią, że trudno będzie o lepszą. Bo sezon żużlowy trwa pół roku. No i czym jest 70 spotkań wobec 306, które rozgrywa piłkarska PKO Ekstraklasa. Dodajmy, że sezon piłkarski trwa 9 miesięcy.

Połączenie sił z 1 Ligą, przemianowanie jej na Speedway 2 Ekstraligę, to jest w pewnym sensie próba zaczarowania potencjalnego kontrahenta. Dostanie on może nie 9, ale 7 miesięcy jeżdżenia i nie 306, ale 140 meczów w sezonie. 140 zawsze jednak wygląda lepiej niż 70.

O takich pieniądzach, jakie dostaje piłka, żużel może pomarzyć

Teraz, do pełni szczęścia, potrzebny jest gracz, który trochę w tym wszystkim zamiesza, zrobi dotychczasowemu nadawcy konkurencję. Nowe opakowanie zdecydowanie pozwoli zachować to, co jest. Może jeszcze coś tam uda się urwać. Żeby jednak myśleć o 100 milionach, to trzeba czegoś więcej. Najpewniej tej szczypty rywalizacji, przerzucania się ofertami. Jakby jednak nie spojrzeć, to Ekstraliga dobrze przygotowała się na wielką rozgrywkę o kasę z telewizji.