Szykują niespodziankę? Oto polski kandydat do stałej dzikiej karty na GP 2024 [FELIETON]

Pardubice utonęły w deszczu. Worynę wypychano z toru

Przed wyjazdem do Czech sprawdzaliśmy prognozy pogody i zastanawialiśmy się, czy to się w ogóle uda. Bardzo sprawna organizacja promotora cyklu, firmy One Sport przy udziale telewizji dała piorunujące efekty. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i mogą być z siebie dumni, że piątkowy turniej doszedł do skutku, chociaż od połowy zawodów opad był rzęsisty

Kiedy do zaliczenia zawodów brakowało jednego wyścigu upadł Kacper Woryna. Gdy po oględzinach lekarskich okazało się, że Polakowi nic nie jest, rozpoczęto zabawną procedurę ściągania go z toru. Tempo w jakim zbierano Kacpra było ekspresowe, służby porządkowe wręcz biegiem wnosiły go do parkingu, aby jak najszybciej zaprosić żużlowców do powtórki szesnastego biegu.