Szykują huczną imprezę. Wracają na znany obiekt po kilku latach przerwy

Prezentacje przedsezonowe to coś, na co czekają kibice w niemal każdym żużlowym mieście . Fani w jednym miejscu mogą zobaczyć wszystkich reprezentantów ukochanego klubu, wziąć od nich autograf czy nawet urządzić krótką pogawędkę. Nic więc dziwnego, że tego typu imprezy cieszą się ogromną popularnością. Kapitalna atmosfera w zeszłym tygodniu panowała między innymi w Rybniku. Zawodnicy byli w siódmym niebie i już w marcu otrzymali dawkę solidnej motywacji na kolejne miesiące. Z jeszcze większym przytupem event organizuje Enea Falubaz. Beniaminek PGE Ekstraligi zaprasza mieszkańców do hali CRS, która według oficjalnych danych pomieści około pięciu tysięcy widzów.

Przemysław Pawlicki (kapitan zespołu - dop.red.) swoich kolegów przedstawi 22 marca, co zostało w zeszłym tygodniu oficjalnie potwierdzone. Szczegóły na temat imprezy klub zachowuje jednak w tajemnicy, po to by na wydarzeniu z czystej ciekawości pojawiło się jak najwięcej osób, nawet tych niezainteresowanych żużlem. - Szykujemy coś naprawdę specjalnego. Poza tym, spotkamy się tam dzień przed pierwszym sparingiem naszej drużyny, więc to już będzie taki mocny wstęp do sezonu. Scenariusz do końca pozostanie tajemnicą - oznajmił Piotr Protasiewicz na łamach Falubaz.com.