Szykują duże transfery, czekają na potknięcie rywali. Gwiazda ligi na celowniku

Żużel. Start Gniezno czeka i szykuje transfery

Gnieźnianie chcą być gotowi na wypadek "awansu", dlatego działacze prowadzą rozmowy z bardzo solidnymi zawodnikami z zewnątrz. W tym gronie są m.in. Timo Lahti (Unia Tarnów), Robert Chmiel (OK Kolejarz Opole) oraz Patryk Wojdyło (Cellfast Wilki Krosno) . Są to jednak opcje tylko na Speedway 2. Ekstraligę. Lahti już zdążył wszystkim zakomunikować, że nie zamierza dłużej jeździć w KLŻ, a Chmiel pozostanie w Opolu. Chyba że znajdzie klub w wyższej lidze. W Starcie przyznają, że przygotowują się na różne scenariusze. Warianty składu są naprawdę różne, a obejmują zarówno Speedway 2. Ekstraligę, jak i Krajową Ligę Żużlową. O nazwiskach na razie gnieźnianie nie chcą jednak rozmawiać. Aktualnie w żadnym z tych wariantów nie ma Kacpra Gomólskiego, 31-letniego wychowanka klubu i byłego wicemistrza świata juniorów .

Z naszych informacji wynika, że do porozumienia, przynajmniej na razie, nie doszedł też Kevin Fajfer, kolejny wychowanek i krajowy lider Startu z zakończonego sezonu. Zawodnik miał już sondować inne opcje na rynku, nie wykluczając powrotu na zaplecze PGE Ekstraligi. Na pewno z Gniezna odchodzi Hubert Łęgowik, który potwierdził to za sprawą swoich mediów społecznościowych. W środowisku mówi się o pozostaniu Sama Mastersa oraz Caspera Henrikssona.



Przypomnijmy, że Start miał chrapkę na awans na torze, ale w finale ligi drużyna prowadzona przez trenera Tomasza Fajfera przegrała dwumecz z Unią Tarnów 86:93. Pierwsze spotkanie na torze w Tarnowie odbyło się w cieniu skandalu. Gnieźnianie mieli ogromne zastrzeżenia do stanu toru, a także kwestionowali zaświadczenie lekarskie przedstawione przez zawodnika Unii, Daniela Jeleniewskiego. Prezes Paweł Siwiński złożył nawet zawiadomienie do ZUS-u o podejrzeniu wystawienia nieuzasadnionego zwolnienia.