Szybko poprawił sobie humor. Dopingował go pełny stadion

Młodszego z braci Pawlickich w miarę udanie zastąpił Wiktor Przyjemski. Młodzieżowcowi brakowało jednak indywidualnych zwycięstw, przez co musiał zadowolić się ósmym miejscem i nie awansował nawet do barażu. Czy to powód do wstydu? Zdecydowanie nie, ponieważ pod kreską znaleźli się między innymi Szymon Woźniak, Oskar Fajfer czy Kacper Woryna. Cała trójka ściga się na co dzień na ekstraligowych torach.