Szybkie sukcesy i łatwe miliony. To ich łączy

Motor i Wilki mają podobną historię

- Wilki robiły wszystko, aby ściągnąć do drużyny najlepszych zawodników. Czy rzeczywiście trafili tam najlepsi? Tak nie uważam. Myślę, że krośnianie również nie są usatysfakcjonowani. Na pewno chcieliby mieć mocniejszy skład. Większość znawców żużla widzi, że jest nowy trend w polskim żużlu. Na wschodzie zdobyli pieniądze i chcą osiągnąć wynik. Jeśli chodzi o składy, to w przeszłości zawsze dominował zachód - powiedział w rozmowie z Interią Jan Krzystyniak, były żużlowiec i trener.

Będą rozdawać karty w PGE Ekstralidze?

Nasz rozmówca chwali poczynania tych dwóch ośrodków. - Popatrzmy na Lublin. Żadna drużyna już dawno nie miała tak mocnego składu. Pamiętajmy jednak, że w przeszłości były już dream teamy i najczęściej kończyło się to nieciekawie. Niektórzy nawet spadali do niższej ligi. Klub z Krosna i miasto na pewno nie poprzestaną na tym, co mają. Jeśli uda się im utrzymać w PGE Ekstralidze, to można się spodziewać, że na następny rok zespół zostanie zasilony mocniejszymi zawodnikami. Trzeba sobie jasno powiedzieć: z tym składem nie mają szans na dobrą pozycję i podpiszą kontrakty z lepszymi - dodał.