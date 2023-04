Szybki jak Kubera. Za rok zarobi trzy razy więcej

Już na treningach Jonas Seifert-Salk prezentował się wybornie. Gdy drużyna ebebe.pl PSŻ jeździł wspólnie z asami mistrza Polski Platinum Motoru Lublin, to Tomasz Bajerski, trener poznańskiej ekipy, mierzył czasy i wyszło mu, że Salk jest równie szybki, jak Dominik Kubera.

Jeśli Kubera jest następcą Zmarzlika, a Salk jest szybki, jak Kubera, to ...

Eksperci już okrzyknęli Kuberę następcą Bartosza Zmarzlika, a jeśli Salk na treningach mu dorównywał, to znaczy to, że jest na najlepszej drodze, by stać się gwiazdą.