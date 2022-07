To miała być ostatnia szansa dla GKM-u. No i w sumie była. Z tym, że de facto po pierwszej serii biegów wszystko było jasne. Betard Sparta postanowiła już na początku wyjaśnić, kto tu rządzi i kto zasługuje na walkę o medale. Punkty gościom odbierał nawet bardzo słaby w dotychczasowych meczach Michał Curzytek. 20-latek musi zresztą intensywnie naprawiać swój wizerunek, bo za rok czeka go ostatni rok wśród juniorów.

Walki było sporo, ale zazwyczaj kończyła się ona na pierwszym, maksymalnie drugim okrążeniu. Grudziądzanie potrafili ładnie wystartować, ale błyskawicznie tracili pozycje. Tak jak w biegu trzecim, kiedy to Maciej Janowski jechał początkowo za parą Krakowiak-Kasprzak, ale potem... odkręcił gaz. Tak, tyle wystarczyło do pokonania gości.

Rafalski o krok od pierwszych punktów

Było 10:2 i każdy na stadionie wiedział, w którą stronę to się potoczy. Liczono na to, że Pludra urwie jakieś punkty w biegu młodzieżowym, ale był tak daleko z tyłu, że nie było o tym mowy. Strata rosła z każdym biegiem, a przecież GKM musiał to wygrać. Fakty są takie, że po prostu mistrz dla grudziądzan był za mocny. I to nawet mimo tego, że w pierwszym meczu to GKM był lepszy.