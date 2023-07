Szwedka tak ich kocha, że wytatuowała sobie ich symbol

Marina to niezwykle pozytywna, wesoła i cały czas uśmiechnięta młoda dziewczyna . Gdy przyjechaliśmy niedawno na mecz Indianerny z Lejonen Gislaved, momentalnie nam wszystko powiedziała, podała hasło do wi-fi i generalnie starała się, abyśmy mieli tam jak najlepiej. Po chwili zaczęła pytać, skąd dokładnie w Polsce jesteśmy. Sama przy okazji także opowiedziała o swoich sympatiach, a jedna z nich - ta największa - wzbudziła naszą ciekawość. Za moment Marina pokazała nam coś, co dosłownie nas "rozwaliło".

- Oto tatuaż z Myszką Miki, który został zrobiony na cześć Falubazu - z rozbrajającą szczerością powiedziała, wskazując na swoją nogę. Rzeczywiście, była tam Myszka Miki, ale zapewne mało kto by skojarzył to od razu z Falubazem, nawet gdybyśmy zapytali o to ludzi będących na stadionie. Marina dodała, że często jeździ na żużel do Polski i uwielbia właśnie ten klub. Podobnie zresztą, jak jej rodzina. Szwedzi mają tam mini fanclub Falubazu.