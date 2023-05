Szwed dał się nabrać Anglikowi. Wszystko do wyrzucenia?

W sumie to trudno się dziwić, że Szwed Kim Nilsson skusił się na propozycję Petera Johnsa. Anglik, to wielkie nazwisko w tunerskim światku. Jego zawodnicy zdobywali kiedyś tytuły, ma on wieloletnie doświadczenie.

Anglik skusił Nilssona promocją

Kiedy więc Nilsson usłyszał, że ktoś taki chce mu zrobić silniki i serwisy za pół ceny, to czuł się tak, jakby złapał Pana Boga za nogi. Szybko jednak okazało się, że Johns nie ma w tej chwili zbyt wiele do zaoferowania.

Po brexicie Johns stracił kontakt z czołówką i wielu znaczących klientów. Przez to nie robi już tak dobrych silników, jak kiedyś. Miał nadzieję, że z Nilssonem wróci do gry. W końcu zawodnik z Grand Prix w stajni, to zawsze jest wartość dodana.

Nilsson już wraca do starych silników

Na razie jednak ta współpraca nie dała żadnych korzyści ani Johnsowi, ani Nilssonowi. Ten drugi, to nawet zrobił krok w tył. W minionym sezonie był odkryciem w 1. Lidze Żużlowej i ważnym zawodnikiem MF Trans Landshut Devils. W tym zaczął niestety cieniować i nie przypominał w niczym tego żużlowca, który błysnął rok temu w Grand Prix Challenge.