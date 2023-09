Szwed chce zniszczyć Polakom święto. To jest sądny dzień

Tamta decyzja wywołała szereg kontrowersji. W zasadzie Zmarzlik był gotowy na świętowanie złota już w Danii. Przez wymuszoną nieobecność straty odrobił Lindgren. Teraz ma 6 punktów straty, co wcale nie jest zaliczką nie do odrobienia. W przypadku wygranej Fredrika w Toruniu Zmarzlikowi złoto da miejsce drugie lub trzecie. Czwarte oznaczać będzie bieg dodatkowy, a każde inne niżej mistrzostwo świata dla Szweda. Nikt jednak nie zakłada tak czarnego scenariusza. Wszyscy wierzą, że wygra sport, a Zmarzlik udowodni swoją wyższość. Z tej okazji poprosiliśmy żużlowego eksperta o analizę porównawczą obu zawodników. Przeprowadził ją dla nas komentator Wojciech Dankiewicz.

Zmarzlik to doskonały żużlowiec, ale jest jedno "ale"

Bartosz Zmarzlik 1: Będę bardzo krytyczny dla Bartka, ale oceniamy stan obecny, a z tym elementem ma od dłuższego czasu problem. Widać, że nie wyjeżdża szybko spod taśmy. To jest moim zdaniem kłopot wynikający przede wszystkim ze sprzętu.

Bartosz Zmarzlik 5: Tutaj w zasadzie nie muszę nic wyjaśniać. Polak to perfekcyjny zawodnik pod kątem techniki jazdy. Mógłbym wskazać nawet ocenę wykraczającą poza przyjętą skalę i bym się nie pomylił.

Bartosz Zmarzlik 5. Należy się kolejna piątka dla Polaka. On umie zrobić na trasie dosłownie wszystko z rywalami. Nierzadko mija ich jak chorągiewki. Trudno szukać lepszego.

Fredrik Lindgren 4: Jeśli Szwed dysponuje szybkim sprzętem w danym momencie zawodów, to jest w stanie skutecznie radzić sobie z rywalami. Na pewno jednak nie możemy powiedzieć, że jest w tym elemencie tak doskonały jak Polak.

Fredrik Lindgren 5: To jest taki zimny Szwed. Ma bardzo odporną psychikę i widzimy to od dawna. Nie pęka na robocie i na pewno w Toruniu poradzi sobie z presją.

Jeden musi, drugi może

Z analizy eksperta wynika, że Szwed na tym etapie sezonu może mieć lekką przewagę. Bilans punktowy to 20-19 na rzecz Lindgrena. To jednak suche liczby, a wszystko zweryfikuje tor. Na koniec dodajmy, że ostatni analizowany przez nas parametr może mieć kluczowe znaczenie. Chodzi o psychikę, bo presja będzie spoczywać na barkach Polaka.

Jest wielkie ciśnienie, aby to Bartosz wygrał i udowodnił swoją wyższość. Lindgren już jest z kolei zwycięski, bo dla niego srebro to wielki sukces. Jeżeli dorzuci coś ekstra, to świetnie, a jak się nie uda rozpaczać na pewno nie będzie.