PGE Ekstraliga wycofała limity, ale jest pomysł na nowy przepis

Klub przed organem wydającym licencję odpowiadał wyłącznie za to, co sam zaoferował. Sponsor mógł nie zapłacić, a klub nie ponosił z tego tytułu konsekwencji. Często się zdarzało, że sponsorzy rozliczali się z zawodnikami jeszcze długo po zakończeniu procesu licencyjnego.

Jeden z prezesów już szuka większości dla zapisu o porozumieniach

Jeden z prezesów już zresztą zaczyna lobbować wśród kolegów, by w regulaminie pojawił się zapis, że jeśli klub nie rozliczy się do 30 października z zawodnikami, ale będzie miał z nimi podpisane porozumienia, to nie będzie to groziło zabraniem licencji.