Szukają po Polsce, a nie widzą kogo mają pod nosem

Gdy po kontuzji Mateusza Panicza do składu Betard Sparty Wrocław wskoczył wspomniany 16-letni Andrzejewski, mówiono że on niczego na ten moment nie jest w stanie wnieść. Młody zawodnik błyskawicznie pokazał jednak spory potencjał, zaczął punktować, do tego bardzo dobrze jeździł w turniejach juniorskich. Na stałe wywalczył miejsce w składzie, ale... za chwilę klub wypożyczył z GKM-u Grudziądz Kevina Małkiewicza, który dopiero ukończył 16 lat i mógł pojechać w lidze. Ten żużlowiec zrobił istną furorę, więc Andrzejewskiego odstawiono.

Sparta próbowała wyciągnąć talent z Grudziądza, ale nie dało się. Małkiewicz chce zostać na miejscu z trenerem Kościechą i w GKM-ie z pewnością będą mieć z niego wielką pociechę. A Sparta? Ma problem. I to wielki. Do grona seniorów odchodzi po sezonie 2023 rocznik 2002, a zatem na przykład Bartłomiej Kowalski, do tej pory etatowy młodzieżowiec klubu, czasem punktujący jak senior. Sparta zostaje z Andrzejewskim i ewentualnie Paniczem, jeśli ten podejmie próbę powrotu do żużla. Na razie zawiesił karierę.

Szukają gwiazd, a mają talent we własnym ogródku

Wicemistrz Polski chciał u siebie Wiktora Przyjemskiego, przez moment zaś niemal pewne wydawało się przyjście Jakuba Krawczyka. We Wrocławiu jest także opcja z Franciszkiem Majewskim, talentem z Rawicza. Mało się jednak mówi, jaki potencjał ma wspomniany wcześniej Andrzejewski. Progres tego chłopaka jest błyskawiczny, a podczas weekendowych zawodów w austriackim St. Johann awansował do finału, gdzie upadł walcząc o podium. Obsada turnieju może nie należała do najsilniejszych, ale Kacper był zdecydowanie najmłodszym uczestnikiem, a robił najlepsze show.

Punktowo w PGE Ekstralidze Andrzejewski na ten moment szału może nie robi, ale gdzieś i kiedyś tego żużla na poziomie elity musi się nauczyć. Na ten moment Sparta praktycznie i tak może się pogodzić z tym, że formacja juniorska będzie raczej średniej jakości, więc lepszego czasu na szansę dla swojego zawodnika może już nie być. A jeśli postępy Kacpra będą dalej szły w takim tempie, kto wie czy za rok nie będzie to już młodzieżowiec na pewnych kilka punktów w meczu.

Kacper Andrzejewski z Betard Sparty Wrocław w zawodach młodzieżowych. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Team Kacpra Andrzejewskiego. Z lewej trener Sławomir Drabik. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński