Szturmują giełdę transferową. Miasto odkręciło kurek z kasą [FELIETON]

Wybrali kąpiel nad wodą zamiast meczu Falubazu

Kapitale widowisko oglądaliśmy w Toruniu. To była esencja żużla, to za co kochamy tę dyscyplinę. Ilość zwrotów akcji, zmiany prowadzenia, nieoczekiwanych rozstrzygnięć na torze i na koniec remis, z którego chyba nikt nie jest zadowolony. Dla mnie ten wynik jest sprawiedliwy. Bohater? Junior - Bartłomiej Kowalski. Mecz o wysoką stawkę, a chłopak pokazał klasę. Pojechał jak stary wyga. Brawo i jeszcze raz brawo.