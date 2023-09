Sztukmistrz z Lublina wraca do gry. Dokłada cegiełkę do złota Motoru

Kubera był najlepszym zawodnikiem Motoru w drugim finale

Marmuszewski miał swoje 5 minut z Dudkiem

Po obiecującym początku Dudek zaczął jednak mieszać. Wracał do starych silników, w pewnym momencie wziął ten, który podstawił mu jego mechanik Dariusz Sajdak. Chodzi o ten silnik, wokół którego rozpętała się afera. Został on zarekwirowany przez policję, bo jest podejrzenie, że został ukradziony. Dudek jest tutaj pokrzywdzonym, Sajdak najpewniej też.

Wróćmy jednak do Marmuszewskiego, do którego Dudek wracał raz po raz i zdarzało mu się robić dobre wyniki. Wygląda na to, że jeśli polski zawodnik zaufa na dobre tunerowi, to może coś z tego być.