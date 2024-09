Szpital w polskim klubie. To kolejny cios, wyjawił tajemnicę

KS Apator Toruń trzeci rok z rzędu awansował do półfinału z pozycji lucky losera. W tym roku to ogromny sukces, bo w najważniejszym momencie stracili Emila Sajfutdinowa. Na domiar złego najprawdopodobniej ze składu wypadł kolejny senior. - Mamy wiele doświadczeń z poprzednich lat i wiemy, że zdrowie jest najważniejsze - podkreśla Adam Krużyński na antenie Canal+ Sport.

Uchyla rąbka tajemnicy, to wtedy gwiazdor wróci na tor

- Nie wywieraliśmy presji na Emilu, to musi być decyzja zawodnika - tłumaczy absencję gwiazdy drużyny. 34-latek 8 sierpnia wziął udział w feralnym wypadku na Wyspach Brytyjskich. I choć nie doszło do żadnych złamań, miał poważnie rozcięty jeden z pośladków. Rana była na tyle głęboka, że potrzebna była operacja.

- Emil jest do środy na zwolnieniu lekarskim. Miejmy nadzieję, że najpóźniej w czwartek podejmie kolejną próbę i pojawi się na pierwszym treningu. Nie było możliwości skorzystania z niego w Gorzowie, bo rana jest naprawdę głęboka. Wierzymy, że z każdym dniem będzie coraz lepiej - przyznaje. To pozwala wierzyć, że medalista mistrzostw świata niedługo wróci do ścigania