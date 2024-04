Szokujący transfer okazał się klapą. Legenda nie przebiera w słowach. „To żadne usprawiedliwienie”

PGE Ekstraliga ledwo ruszyła, a ZOOleszcz GKM Grudziądz już ma kłopoty. Zespół przegrał 38:52 na inaugurację z mistrzem Polski z Lublina. Część kibiców nie rozdziera szat, podkreślając klasę rywala. - To żadne usprawiedliwienie - komentuje dla Interii Jan Krzystyniak. W GKM-ie najbardziej zawiedli polscy seniorzy, aczkolwiek dużo więcej oczekiwano od Jaimona Lidseya. Krytycy tego transferu mają teraz pole do popisu. Debiut w nowych barwach nie był szczytem marzeń 25-latka. - To mizerny wynik - ocenia legenda.