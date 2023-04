Szokujące zachowanie. Zawinił i jeszcze miał pretensje

Jasiński był zaskoczony

Sędzia wykluczył Jasińskiego, co było zrozumiałą decyzją. Sam zawodnik po usłyszeniu werdyktu w parku maszyn tylko rozłożył ręce. Zwrócili na to uwagę komentatorzy Eleven Sports, którzy nie ukrywali zaskoczenia takim zachowaniem 23-latka . W studiu meczowym całą sytuację przeanalizował żużlowiec Arged Malesy Ostrów, Tobiasz Musielak.

- Na pewno denerwowałbym się na miejscu Kacpra Pludry - rozpoczął zawodnik, który obecnie leczy kontuzję obojczyka. - Absolutnie to nie była jego wina. Było blisko upadku. Wiktor nie opanował motocykla, zdejmując nogę z haka złapał jeszcze koleinkę. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Kacper nie mógł się tego spodziewać. Teraz Wiktor jest w stresie, były emocje, nie ma się za bardzo co dziwić. Jak obejrzy powtórkę, to wydaje mi się, że ochłonie - skomentował.

Musielak o regulaminie

Junior zespołu z Grudziądza miał swój moment w biegu dwunastym, gdy stoczył świetną walkę z atakującym go przez niemal cztery okrążenia Vaculikiem. Słowak szukał możliwości wyprzedzenia młodszego kolegi, ale wychowanek Unii Leszno - do spółki z Maxem Fricke'iem - dowiózł podwójne zwycięstwo do mety, a same zawody zakończył z 6 punktami z bonusem w czterech startach.