Szokujące wieści. Rok temu przeżywał dramat, teraz wraca do walki

Duński zawodnik odniósł fatalną kontuzję pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Lekarze w nocy po tej sytuacji wykonali zabieg odbarczenia rdzenia kręgowego, który dał Hansenowi szanse na powrót do sprawności. On sam raptem kilka tygodni po wypadku zaczął pojawiać się publicznie. Od razu deklarował, że nie widzi innej opcji niż powrót do zawodowego uprawiania żużla. Niektórzy w to nie wierzyli, mówili że Hansen odpływa w marzenia.

Tymczasem już wiosną zawodnik pokazał niesamowity upór i charakter. Wyjechał na tor w niemieckiej Miśni, gdzie trenował w pojedynkę. Sylwetkę miał dokładnie taką, jak przed upadkiem. Kibice oszaleli z radości, pytali Hansena o powrót do zawodów, część zastanawiała się, czy pojedzie on w lidze. Ostatecznie do tego nie doszło, ale to nie znaczy, że Hansen już w tym sezonie nie wróci do ścigania z rywalami spod taśmy.