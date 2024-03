Szokujące wieści. Mistrz przegrał miliony w kasynie

To było niemal pewne, że biografia Nickiego Pedersena porwie tłumy. Duńczyk postanowił być szczery aż do bólu i wyjawił swoje najmroczniejsze sekrety. Niedawno pisaliśmy o tym, jak Pedersen zdradził swoją narzeczoną z polską striptizerką. Teraz okazuje się, że 3-krotny mistrz świata jest uzależniony od hazardu. Kwota, którą przegrał, robi wrażenie.

W Polsce zarobił miliony. Tyle przegrał w kasynie

Jak się okazuje część pieniędzy pochłonęło uzależnienie. Pedersen przyznał się do przegrania co najmniej 2,6 miliona koron w różnego rodzaju grach hazardowych . W przeliczeniu na złotówki wychodzi, że Nicki przegrał około 1,5 miliona. Swojej obecnej partnerce obiecał, że porzuci nałóg. Duńczyk otrząsnął się, gdy policzył, ile faktycznie stracił.

Osiągnął niemal wszystko. Czas na spokojną emeryturę?

Kariera Nickiego Pedersena powoli dobiega końca. Sam zainteresowany doskonale zdaje sobie sprawę, że zostały mu 2-3 lata startów na obecnym poziomie. Jest spełniony, bo w tym sporcie osiągnął wszystko, co tylko mógł. Kibice będą go pamiętać nie tylko z osiągniętych sukcesów, ale głównie z zachowania poza torem. Duńczyk jako jedyny potrafi zawsze zrobić wokół siebie zamieszanie. Wie, jakich ruchów dokonywać, aby było o nim głośno.

Wiele wskazuje na to, że czas Duńczyka w PGE Ekstralidze się skończył. Teraz przed sezon w Metalkas 2. Ekstralidze, gdzie podpisał kontrakt z Texom Stalą Rzeszów. Powrotu do elity może upatrywać tylko w postaci awansu razem z beniaminkiem drugiej klasy rozgrywkowej. Działacze pewnie długo by się nie zastanawiali. W przypadku awansu Pedersen naprawdę przydałby się Texom Stali, a ponadto nie musieliby go licytować.