Szokujące słowa zawodnika! Tylko wtedy używa mózgu

Choć z przytoczonego fragmentu wypowiedzi Michelsena może płynąć wniosek, że Duńczyk zawiódł podczas ostatniej rundy cyklu Grand Prix na całej linii, nie jest on prawdziwy. Michelsen, choć nie awansował do finału zawodów, zaprezentował się naprawdę solidny. W ostatnim tegorocznym turnieju IMŚ uplasował się na wysokiej, piątej pozycji.

Tak duże pokłady frustracji i niezadowolenia musiał u niego wywołać wyścig półfinałowy, w którym przez długi czas jechał za plecami Bartosza Zmarzlika. Pod koniec biegu Duńczyk został jednak wyprzedzony przez Macieja Janowskiego, który zapewnił sobie tym manewrem nie tylko awans do finału, ale również brązowy medal mistrzostw.

Michelsen chciał się pokazać przed FIM i Discovery

- Każdy wie, że w trakcie biegu jedzie się przez cztery okrążenia, ale okazuje się, że korzystam z mózgu przez trzy. Myślę, że muszę wrócić do domu i zobaczyć, jak działa żużel, ponieważ są tam cztery okrążenia, a nie trzy - mówił gorzko Michelsen. - Na pierwszym okrążeniu wykonałem naprawdę sporo pracy i byłem naprawdę szybki. Byłem blisko Bartka i nie wiedziałem za bardzo, gdzie mam jechać - relacjonował swój bieg Duńczyk.

- Czułem, że Janowski atakuje po wewnętrznej i zacząłem jechać trochę ciaśniej, bliżej krawężnika. Później popełniłem jednak błąd i zostawiłem na drugim łuku drzwi szeroko otwarte. Było to bardzo irytujące, bo bardzo chciałem być w finale by pokazać zarówno FIM, jak i Discoevry Sports Events, że powinienem być w cyklu, jednak na koniec to nie moja decyzja - analizował swój występ (i jego konsekwencje) Mikkel Michelsen.