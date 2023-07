Szokujące słowa trenera. On już przestał wierzyć?

W gruncie rzeczy sprawa jest prosta. Jeśli GKM chce rzutem na taśmę wskoczyć do szóstki, to po pierwsze: musi wygrać w Częstochowie, a po drugie: musi liczyć na porażkę Fogo Unii w Krośnie. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem są odwrotne wyniki, jednak do początku sierpnia w Grudziądzu mogą żyć nadzieją. Porażka z ebut.pl Stalą mocno skomplikowała położenie zespołu w tabeli.