Szokujące słowa posła Mejzy. Wagon pieniędzy jedzie do klubu

Mejza mówi o wagonach pieniędzy

Kiedyś polityk opowiadał o walizce

À propos fotografii, to warto też przypomnieć sprawę opisywaną w listopadzie 2021 przez Gazetę Wyborczą. Wtedy chodziło o zdjęcia, który polityk prawicy robił sobie z burmistrzami miast w gabinecie prezydenta Zielonej Góry. - Wtedy Mejza chwalił się, że przywiezie do lubuskiego walizkę pieniędzy i faktycznie robił sobie zdjęcia z burmistrzami w gabinecie prezydenta miasta - powiedział nam Legutowski.

Teraz walizkę zastąpiły wagony. Gdyby jednak faktycznie dojechały, to Falubaz nie tylko w cuglach wygra pierwszą ligę, ale i też szybko stanie się na powrót ekstraligową potęgą. Taką, jaką był za czasów Roberta Dowhana, który przejął klub w ruinie i zdobywał z nim złote medale.

Przypomnijmy, że o panu Mejzie zrobiło się głośno za sprawą publikacji Wirtualnej Polski w 2021 roku. Opisała ona działalności należącej do byłego już wiceministra Mejzy spółki Vinci NeoClinic. Według dziennikarzy WP pan Mejza miał zarabiać na cierpieniu, oferując turystykę medyczną i leczenie ciężkich chorób metodą, którą lekarze uważają za niesprawdzoną i niebezpieczną. Minister Mejza napisał oświadczenie, w którym poinformował o podjęciu kroków prawnych. Wyjaśnił też, że publikacja to zemsta za to, że nie przeszedł na stronę opozycji. Dodał, że spółka Vinci NeoClinic nie wysłała nikogo na leczenie, ani nie zarobiła żadnych pieniędzy.