Szokujące słowa na temat Tarasienki. Byłoby to spore zaskoczenie

- To waleczny chłopak. Jak jeździł w Polonii Bydgoszcz, to naprawdę bardzo dobrze się spisywał. Był jednym z najlepszych zawodników w całej I Lidze, ale nie oszukujmy się. Miał długą przerwę, brakuje mu jazdy i siedzenia na motocyklu. Od razu nie będzie w wyśmienitej formie. Nie ryzykowałbym z wystawianiem Tarasienki do ekstraligowego składu. Wolałbym go wypożyczyć do niższej klasy rozgrywkowej, aby rozwinął skrzydła i wrócił na właściwe tory. Niech najpierw zbuduje formę - skomentował w rozmowie z Interią Piotr Markuszewski.