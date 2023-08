Szokujące słowa. Mówi, że to oni są najlepsi na świecie

Zdecydowanie jestem za tym, by GP tu było. W Daugavpils nawet dzieci w przedszkolu wiedzą, co to żużel. Tam nie ma już takiego impulsu. Stolica bardzo potrzebuje żużla na wysokim poziomie - powiedział. - Ludzie chcą tutaj to oglądać. Zaplecze sponsorskie też jest w Rydze nieporównywalnie lepsze niż w Daugavpils

~ dodał