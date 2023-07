Szokujące słowa mistrza świata! Wskazał, ile czasu leczy się jego kontuzję

W kwietniu indywidualny mistrz świata z 2012 roku, Chris Holder odniósł kontuzję pęknięcia kręgu szyjnego. Australijczyk pauzował przez niemalże trzy miesiące. W lipcu co prawda wrócił na tor z całkiem niezłym skutkiem, ale jak sam przyznaje – wciąż nie jest do końca sprawny. – Potrzebuję pół roku, by się w pełni wykurować – mówi Holder.