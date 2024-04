Szokujące rozstrzygnięcie meczu polskiej ligi! Nawet przebudzenie gwiazdora im nie pomogło

Co to były za zawody, co to było za ściganie?! Nie zawiedli się kibice, którzy wtorkowy wieczór postanowili spędzić na stadionie żużlowym w Częstochowie. Krono-Plast Włókniarz po świetnym spotkaniu zremisował z Betard Spartą Wrocław 45:45. Gospodarze byli o krok od wygranej, ale goście w wyścigach nominowanych odrobili ośmiopunktową stratę i wydarli punkt! Miejscowym nie pomogło nawet przebudzenie Maksyma Drabika.