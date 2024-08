Szokujące nagranie. Rozbili drużynę. "Obraz nędzy i rozpaczy"

Nie tak miał wyglądać sezon 2024 w wykonaniu Włókniarza Częstochowa. Drużyna złożona z gwiazd czysto teoretycznie powinna włączyć się do walki o medale. Taki też był cel stawiany przez klub. Plan minimum zakładał rzecz jasna awans do play-offów. Nikt jednak nie spodziewał się, że nie uda się go zrealizować, a zespół w fatalnym stylu zakończy rozgrywki na siódmym miejscu.